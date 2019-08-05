05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'i yıkan transfer haberi: "Hayal kurmaya gerek yok"
Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan ve 7 Ağustos'ta oynayacağı Akhisarspor maçını kazanarak Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya Michael Seri'nin yanına bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız isimden kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 05.08.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 11:44
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