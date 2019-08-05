Fatih Terim'i yıkan transfer haberi: "Hayal kurmaya gerek yok"

Galatasaray adına Kolombiyalı yıldızın transferi için görevlendirilen menajer Ahmet Bulut, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şu anda konuşmam doğru olmaz, aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur." ifadelerini kullandı.