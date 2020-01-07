Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

Süper Lig'de 12. haftada oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Başakşehir 1-0 kazanmıştı. Maçın skorundan çok Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi konuşulmuştu. Arda'nın bu hareketi sonrasında ikili arasındaki buzlar erimiş ve Arda'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada, ayrılığı Arda'nın istediği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun bu kararı almasının nedeni ise başka takımda oynamak istemesi. Tecrübeli orta sahanın yeni durağı hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İşte son gelişmeler...