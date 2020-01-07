07 Ocak 2020, Salı

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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

Süper Lig'de 12. haftada oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Başakşehir 1-0 kazanmıştı. Maçın skorundan çok Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi konuşulmuştu. Arda'nın bu hareketi sonrasında ikili arasındaki buzlar erimiş ve Arda'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamada, ayrılığı Arda'nın istediği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun bu kararı almasının nedeni ise başka takımda oynamak istemesi. Tecrübeli orta sahanın yeni durağı hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:51
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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi:

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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

"Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi."

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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

"Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.

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