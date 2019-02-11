13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galata Kulesi

Derbi zaferiyle coşan sarı-kırmızılı takım pürneşe. Şampiyonluk inancı ve moraller de kule gibi göklerde Bu olumlu havayı bozmadan Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçını da kazanmak isteyen Aslan'ın rotası: Tam yol ileri.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 07:49
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Galata Kulesi

Trabzonspor galibiyetiyle taraftarlarını mest eden Galatasaray'da keyifler on numara...

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Galata Kulesi

Aslan, derbi zaferiyle bambaşka bir havaya bürünürken, lider Başakşehir'le puan farkının 6'ya düşmesi de şampiyonluk umutlarını yeşertti.

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Galata Kulesi

SIRA BENFİCA'DA

Bu olumlu tablo oyunculara da yansıdı; Florya'da moraller tavan yaptı. Yakalanan havayı bozmadan devam ettirmek isteyen Aslan, bir taraftan ligi kovalarken diğer gözünü de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Benfica maçına çevirdi.

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Galata Kulesi

BÖYLE DEVAM

Sarı-kırmızılıların, perşembe günü sahasında Portekiz ekibini yenip tur için avantaj elde etmek amacında. Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Galatasaray'ın tek hedefi tüm kulvarlarda sonuna kadar gidip taraftarlarını kupalarla mutlu etmek.

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Galata Kulesi
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