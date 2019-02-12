13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlardan oyuncularına en fazla maaş ödeyenler açıklandı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 08:53
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Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar arasında oyuncularına en fazla maaş ödeyen 20 ekip açıklandı.

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Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

İşte Brüksel'de bulunan Uluslararası Futbol İş Enstitüsü'nün (IFBI) yaptığı araştırmaya göre aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı o liste...

Not: Maaşlar vergiler dahil yıllık yapılan ödemelerdir.

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Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

20 - Malmö - İsveç
11.5 milyon euro

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Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

19 - Rapid Vienna - Avusturya
18.4 milyon euro

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Bu listede Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde!

18 - Rennes - Fransa
40.2 milyon euro

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