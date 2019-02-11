Belhanda çıtayı yükseltti

Süper Lig'de bu sezon ilk isabetli şutunu 20. haftada Alanyaspor deplasmanında atabilen ve bu nedenle şimşekleri üzerine çeken Faslı yıldız, Trabzonspor karşısında tam 5 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağlamayı başardı. İkisinde de ağları havalandırdı ve galibiyeti söktü aldı.