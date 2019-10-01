01 Ekim 2019, Salı
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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22.00'da Fransız devi Paris Saint Germain karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da dev karşılaşma öncesi Lemina'dan gelen sakatlık haberi can sıkarken Terim'in tercih edeceği 11'de merak konusuydu. Tecrübeli çalıştırıcı mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte dev maçın tüm detayları ve 11'ler.
Giriş Tarihi: 01.10.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:56
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