23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için bir ilk değil! Onların da ipini çekti
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcuyu antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da bir süredir mutlu olmadığı belirtilmişti. Fatih Terim daha önce de pek çok oyuncuyla sıkıntı yaşamıştı. İşte Fatih Terim kara listesi.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:04
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