Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.