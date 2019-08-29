29 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri bugün TSİ ile 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan eleme karşılaşmaları sonrası torbalar da netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 01:32
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