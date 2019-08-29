29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri bugün TSİ ile 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan eleme karşılaşmaları sonrası torbalar da netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 01:32
  • 1
  • 67
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa sahnesinde Galatasaray'ın rakipleri bugün Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kura ile belli olacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray kuraya 4. torbadan katılacak.

  • 2
  • 67
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

  • 3
  • 67
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

  • 4
  • 67
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.

  • 5
  • 67
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör