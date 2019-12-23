24 Aralık 2019, Salı

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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala son dakika transfer gelişmeleri sıklaşmaya başladı... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek için varını yoğunu ortaya koyan ve şartlarını zorlayan iki takımdan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde benzer şekilde yine karşı karşıya... İşte resmen talip olunan o yıldızla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklama ve transfer ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:10
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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

Devre arası transfer dönemi yaklaştıkça takımlar da hamlelerini artırmaya, kadrolarını da güçlendirmek için oyuncular özelinde kulüpleri ile temaslarını kurmaya başladı...

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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran takımlardan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde bir kez daha karşıya karşıya!

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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

İki kulüp arasında sezon başındaki Vedat Muriç kapışması büyük ses getirmişti...

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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

Transferi Galatasaray adına 'Bitti bitiyor' denilen Kosovalı oyuncu, sarı lacivertli kulübün yolunu tutmuştu.

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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!

Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklif ettiği doğrudur. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." demiş ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti.

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