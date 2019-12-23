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2. Muriç kapışması! Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya!
Devre arası transfer dönemine az bir süre kala son dakika transfer gelişmeleri sıklaşmaya başladı... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek için varını yoğunu ortaya koyan ve şartlarını zorlayan iki takımdan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde benzer şekilde yine karşı karşıya... İşte resmen talip olunan o yıldızla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklama ve transfer ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:10
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