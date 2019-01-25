25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Golcü transferi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren fakat istediği sonucu bir türlü alamayan Galatasaray'a transferde bir kapı daha kapandı!

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:43
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Galatasaray'a kapılar bir bir kapanıyor!
Galatasaraya kapılar bir bir kapanıyor!

Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Fatih Terim sabırsızlanıyor, sarı kırmızılı taraftarlar ise yönetimden gelecek müjdeyi bekliyor.

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Galatasaray'a kapılar bir bir kapanıyor!
Galatasaraya kapılar bir bir kapanıyor!

Bir taraftan, Galatasaray için zaman daralırken diğar taraftan ise gelen haberler bir türlü istenildiği gibi değil...

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Galatasaray'a kapılar bir bir kapanıyor!
Galatasaraya kapılar bir bir kapanıyor!

Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak, Alan Carvalho ve Pato için Dubai'ye gitmiş ancak Türkiye'ye eli boş dönmüştü.

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Galatasaray'a kapılar bir bir kapanıyor!
Galatasaraya kapılar bir bir kapanıyor!

Transferde bir türlü istediği sonucu alamayan sarı kırmızılı ekibe transferde bir kapı daha kapandı.

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Galatasaray'a kapılar bir bir kapanıyor!
Galatasaraya kapılar bir bir kapanıyor!

Terim'in transfer konusunda isyan etmesi üzerine Galatasaray transfer listesine kısa süre önce eklediği Dawid Kownacki için vakit kaybetmeden harekete geçti.

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