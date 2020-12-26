Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık Henry Onyekuru ve Ahmed Musa ile anılan iki ezeli rakiple ilgili dış basından gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:12 ABONE OL