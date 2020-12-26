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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık Henry Onyekuru ve Ahmed Musa ile anılan iki ezeli rakiple ilgili dış basından gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:12
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasına kısa bir süre kala takviye çalışmaları hızlandı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Ligde yer alan 21 takım, ocak ayında yapacakları takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Kulüplerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Ligde aldığı üst üste kötü sonuçların ardından Başakşehir galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullanarak ocak ayında takviye yapacaklarının sinyalini vermişti.

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