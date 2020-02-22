22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da karşılaşma öncesinde U19 takımından sevindirici haber geldi. Galatasaray U19 takımı deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmada Yunus Akgün 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. İşte dev karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 17:13
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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
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