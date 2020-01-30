Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Başkanın bu açıklamaları sonrası yönetimin, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Didier Drogba ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaya Galatasaray'dan yalanlama geldi ancak işin başka bir boyutu daha ortaya çıktı.