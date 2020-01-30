30 Ocak 2020, Perşembe

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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Galatasaray yönetimi yalanladı ama Başkan Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'in Didier Drogba ile baş başa görüşerek teknik adamlık teklifi yaptığı öğrenildi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 30.01.2020 09:33
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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Galatasaray'da özellikle Arda Turan konusunda anlaşmazlık yaşayan başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, medya önünde de fikirlerini açık bir şekilde dile getirince, takımda kriz olduğu yönünde bir algı oluştu.

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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Tecrübeli teknik adamın bir şans daha verilmesini istediği Arda Turan'ın transferine sıcak bakmayan başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında, "Biz felsefe kulübü değiliz. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmeliyiz" şeklinde konuşmuştu.

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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Başkanın bu açıklamaları sonrası yönetimin, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Didier Drogba ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaya Galatasaray'dan yalanlama geldi ancak işin başka bir boyutu daha ortaya çıktı.

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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

BAŞKAN DEĞİL OĞLU GÖRÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre Fildişi Sahillli eski futbolcu Didier Drogba ile görüşmeyi Başkan Mustafa Cengiz değil, oğlu Sarper Cengiz gerçekleştirdi. İkilinin baş başa yaptığı görüşmede yönetimin planları aktarıldı.

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Drogba'ya teklif başkanın oğlundan! İşte şoke eden gerçek...

Fatih Terim'le yaşadığı büyük gerilim nedeniyle B planını devreye sokmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz'in taraftarların sevgilisi olan Drogba'yı gündemine aldığı ifade edildi.

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