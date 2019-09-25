25 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda, özel bir maske ile idmanda yer aldı.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 13:52
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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinden önce Younes Belhanda müjdesi geldi! Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Belhanda, beklenenden çok daha kısa sürede sahalara döndü.

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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katılan Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla çalışmalara katıldı.

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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Fatih Terim ile yaptığı özel görüşmede kendisini iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde takımla beraber olmak istediğini dile getiren Belhanda'ya sağlık kurulundan da onay çıktı.

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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Belhanda'nın son durumu hakkında bilgilere veren Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde maskeyle oynamasında herhangi bir sakınca olmadığını dile getirdi.

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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...

Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini ifade eden İnce, ""Belhanda, Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor.

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