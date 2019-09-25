25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! Fenerbahçe maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda, özel bir maske ile idmanda yer aldı.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 13:52
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