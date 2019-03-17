17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup etti ve Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. İşte mücadeleden ekrana yansımayanlar...

Giriş Tarihi: 17.03.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 21:29
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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup etti ve Başakşehir ile olan puan farkını 6'ya indirdi.

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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.

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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

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