17 Mart 2019, Pazar
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Bursaspor - Galatasaray maçında kareler
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 mağlup etti ve Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. İşte mücadeleden ekrana yansımayanlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 21:29
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