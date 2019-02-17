17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile döndü. Yaptığı hattrick ile maça damga vuran Sofiane Feghouli'nin performansına sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 21:29
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Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!
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Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!
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Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!
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Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!
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Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!
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