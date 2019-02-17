Feghouli hattrick yaptı sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile döndü. Yaptığı hattrick ile maça damga vuran Sofiane Feghouli'nin performansına sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.