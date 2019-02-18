18 Şubat 2019, Pazartesi
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Spor Yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi
Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 12:19
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