17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Sofiane Feghouli'den jeneriklik gol!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile dönerken Sofiane Feghouli yaptığı hattrick ile geceye damga vurdu. İşte Cezayirli oyuncunun attığı muhteşem goller.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 21:09
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İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
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İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
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  • 158
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
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  • 158
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
  • 5
  • 158
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
İşte Sofiane Feghouli'nin attığı müthiş gol!
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