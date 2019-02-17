Sofiane Feghouli'den jeneriklik gol!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile dönerken Sofiane Feghouli yaptığı hattrick ile geceye damga vurdu. İşte Cezayirli oyuncunun attığı muhteşem goller.