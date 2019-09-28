28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattını oluşturacağı Babel-Feghouli-Falcao 3'lüsüne rakibin eksilerini anlattı ve özel taktik verdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 02:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 09:08
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Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmak için planını belirledi.

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Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

Kaleci Muslera'dan en uçtaki Falcao'ya kadar tüm takıma direktiflerini veren İmparator hücum hattıyla özel olarak ilgilendi.

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Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor deplasmanında yapılan hataları göstererek bunları derbi maçta tekrarlama lükslerinin olmadığını da hatırlattı.

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Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

65 yaşındaki hoca, hücumdaki 3 isminin tecrübelerine güvendiğini belirterek "Büyük futbolcular böyle maçlarda belli olur. Sahne sizin" diye konuştu.

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Fatih Terim'in yıkım ekibi hazır

EKSİKLERİNİ ANLATTI

Fatih Terim, sol kanatta görev vereceği Ryan Babel, karşısında oynayacak Ozan Tufan konusunda Hollandalı yıldızına taktiklerini verdi.

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