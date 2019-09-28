28 Eylül 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Bir yanda 23. şampiyonluğu isteyen Aslan, diğer yanda 4. yıldızı takmak için kenetlenen Kanarya. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sürpriz kararlar aldı. İşte her iki takımın derbi 11'i...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:45
- 1
- 31
- 2
- 31
- 3
- 31
- 4
- 31
- 5
- 31
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"