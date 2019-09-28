El Clasico! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bir yanda 23. şampiyonluğu isteyen Aslan, diğer yanda 4. yıldızı takmak için kenetlenen Kanarya. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbide Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sürpriz kararlar aldı. İşte her iki takımın derbi 11'i...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





