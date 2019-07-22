22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan ve taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Falcao hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Manchester United'a transferi sırasında The Sun'ın "özel haber" başlığı ile duyurduğu haberde Falcao'nun yaşının bilinenden 2 yaş daha büyük olduğu iddia edildi. İşte Falcao'nun yaşı hakkındaki o iddialar ve belgeler...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 18:21
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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Monaco'da forma giyen Kolombiyalı Radamel Falcao bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde bir numara olarak yer alıyor.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Diagne'yi göndererek forvet hattını Falcao ile doldurmak isteyen Galatasaray, yıldız forvet için tüm şartları zorluyor.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Ancak sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar tarafından çok istenen Falcao transferinde Galatasaray'ı geri adım attırabilecek bir iddia ortaya çıktı.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Falcao'nun Manchester United'a transferi sırasında ortaya çıkan bazı belgelere göre yıldız futbolcunun yaşını 2 yaş küçülttüğü iddia edildi.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

İlkokula kayıt belgelerine dayandırılan iddialara göre Radamel Falcao'nun doğum tarihinin 10 Şubat 1986 değil, 10 Şubat 1984 olduğu belirtildi.

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