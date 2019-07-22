Galatasaray'a Falcao şoku! Yıldız hakkında şoke eden iddia

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan ve taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Falcao hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Manchester United'a transferi sırasında The Sun'ın "özel haber" başlığı ile duyurduğu haberde Falcao'nun yaşının bilinenden 2 yaş daha büyük olduğu iddia edildi. İşte Falcao'nun yaşı hakkındaki o iddialar ve belgeler...