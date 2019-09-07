Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Galatasaray aylardır gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü için eski takım arkadaşı olan Lyle Foster'dan açıklamalar geldi. Öte yandan Aslan'ın bir diğer yeni transferi olan Florin Andone da yıldız golcü için açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 00:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





