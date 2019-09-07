07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Galatasaray aylardır gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü için eski takım arkadaşı olan Lyle Foster'dan açıklamalar geldi. Öte yandan Aslan'ın bir diğer yeni transferi olan Florin Andone da yıldız golcü için açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 00:43
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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falco'yu uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattı.

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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Galatasaray'ın iki ay boyunca Fransız ekibi ile transfer görüşmelerini sürdürdü ve sonunda mutlu sona ulaştığı Falcao geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi.

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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Dünyaca ünlü Kolombiyalı golcünün Sarı-Kırmızılılar'a transfer olması dünya basınında da geniş yer bulurken, birçok isim bu transfer hakkında yorumda bulundu.

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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili bir açıklama da geçtiğimiz sezon Monaco'dan takım arkadaşı olan Lyle Foster'dan geldi.

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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama

Monaco'nun genç futbolcusu geçtiğimiz yıl Falcao ile birlikte geçirdiği dönemle ilgili konuştu.

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