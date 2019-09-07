07 Eylül 2019, Cumartesi
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Eski takım arkadaşından Falcao için ilginç açıklama
Galatasaray aylardır gündeminde bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü için eski takım arkadaşı olan Lyle Foster'dan açıklamalar geldi. Öte yandan Aslan'ın bir diğer yeni transferi olan Florin Andone da yıldız golcü için açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.09.2019 00:43
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