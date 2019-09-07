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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve son haftada aldığı Kayserispor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferlerine Türk Telekom Stadı'nda imza attırarak gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dördüncü haftada oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 12:55
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