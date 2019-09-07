07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve son haftada aldığı Kayserispor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferlerine Türk Telekom Stadı'nda imza attırarak gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dördüncü haftada oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 12:55
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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Galatasaray'da yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler lige çevrildi.

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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Yoğun bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar tam 14 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Cimbom, özellikle aylardır uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşarak büyük yankı uyandırdı.

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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Ligdeki son maçında Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, milli aranın ardından dördüncü haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Fatih Terim'den flaş Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Sarı-kırmızılılar, İstanbul temsilcisiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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