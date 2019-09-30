30 Eylül 2019, Pazartesi
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Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ezeli rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına moralli çıkmak isteyen sarı-kırmızılılarda alınan skordan çok oynanan etkisiz futbol teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in korktuğu başına geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...
Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ezeli rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına moralli çıkmak isteyen sarı-kırmızılılarda alınan skordan çok oynanan etkisiz futbol teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in korktuğu başına geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:50
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