30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Ezeli rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçına moralli çıkmak isteyen sarı-kırmızılılarda alınan skordan çok oynanan etkisiz futbol teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in korktuğu başına geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:50
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Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

Ligin ilk 6 haftasını 9 puanla tamamlayarak son 30 sezonun en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

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Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

Hürriyet'te yer alan habere göre maçın analizini yapıp hataları anlatan Terim şunları söyledi;

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Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

"Ligde daha 28 maçımız var. Bu kayıp telafi edilir ancak Şampiyonlar Ligi'nde yanlış yapma lüksümüz yok. Oranın telafisi daha zor. Şimdi bu maçı unutup, Paris Saint Germain'e konsantre olmalıyız"

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Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

Terim daha sonra yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yaparken, takımın önemli sorunları şöyle sıralandı;

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Fatih Terim'in korktuğu başına geldi! Falcao...

DİKİNE VE İLERİYE OYNAYAMIYOR

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