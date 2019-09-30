30 Eylül 2019, Pazartesi

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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadele sonucunda ezeli rakipler puanları paylaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Radamel Falcao ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ilk derbilerine çıkmış oldu. İki golcüden hangisinin daha başarılı bir performans göstereceği de derbinin merak edilenleri arasındaydı. İşte Falcao ve Muriç'in derbi karnesi.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 07:28
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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı.

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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Dev mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Derbinin merakla beklenen konularından biri de iki dev kulübün golcülerinin performanslarıydı.

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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Derbi sonrası Sarı-Lacivertliler'in transferi için Galatasaray ile kıyasıya yarıştığı ve mutlu sona ulaşan taraf olmayı başardığı Muriç ve Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren transferi Falcao'nun derbi istatistikleri de ortaya çıktı.

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Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Vedat Muriç, derbide gol atamamamasına rağmen, ortaya koyduğu futbolla tam not aldı.

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