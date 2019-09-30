Vedat Muriç'ten Falcao'ya büyük fark!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadele sonucunda ezeli rakipler puanları paylaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Radamel Falcao ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ilk derbilerine çıkmış oldu. İki golcüden hangisinin daha başarılı bir performans göstereceği de derbinin merak edilenleri arasındaydı. İşte Falcao ve Muriç'in derbi karnesi.