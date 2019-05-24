24 Mayıs 2019, Cuma
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a doğru! İşte bonservis bedeli
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda her mevkiye transfer yapılacak. Transfer listesini oluşturan teknik direktör Fatih Terim, yıldız futbolcuyu mutlaka kadroda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 14:35
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
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