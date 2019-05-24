24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a doğru! İşte bonservis bedeli

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda her mevkiye transfer yapılacak. Transfer listesini oluşturan teknik direktör Fatih Terim, yıldız futbolcuyu mutlaka kadroda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 14:35
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli

Sezonu hem Süper Lig'de hem Tükiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunu şampiyonluğunu 33. haftada sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i yenerek ilan etmişti.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli

Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk golleri Feghouli ve Onyekuru'nun ayağından geldi.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli

Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Akhisarspor'u da mağlup ederek Türkiye Kupası'nın da sahibi olan Galatasaray bu sezon taraftarlarını mutlu etti.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'da doğru! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam eden Cimbom'da takımdan birçok isim gönderilirken gerekli mevkilere de takviyeler yapılacak.

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