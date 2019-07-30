30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı. Rapora göre, gösterdiği performansla tecrübeli teknik adamın gözüne giren yıldız futbolcunun Diagne satılmasa dahi takımın 1. forveti olacağı öğrenildi. İşte Terim'in Avusturya raporu...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 07:24
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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ
Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Terim, Diagne'nin satılmasının, Mitroglou'nun ise hiç düşünülmediği ortamda, en azından Falcao imza atana kadar Babel'i forvette oynatma kararı aldı.

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