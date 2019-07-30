Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı. Rapora göre, gösterdiği performansla tecrübeli teknik adamın gözüne giren yıldız futbolcunun Diagne satılmasa dahi takımın 1. forveti olacağı öğrenildi. İşte Terim'in Avusturya raporu...