21 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sarı Kanarya, Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmeyi, Aslan ise 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Dev derbiye kısa bir süre kala heyecan artarken, iki takım taraftarının Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde yaptığı koreografileri derledik. İşte dev derbilerde yapılan unutulmaz koreografiler...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 15:02
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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle giriş yaptıktan sonra Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, ikinci yarıda çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbiden zaferle ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Dev derbiye sayılı günler kala heyecan artarken, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi Galatasaray derbisine özel koreografi yapmaya hazırlanıyor. İşte geçtiğimiz senelerde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde yapılan unutulmaz koreografiler...

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

2011/2012 Sezonu: Galatasaray - Fenerbahçe

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