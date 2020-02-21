İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sarı Kanarya, Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmeyi, Aslan ise 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Dev derbiye kısa bir süre kala heyecan artarken, iki takım taraftarının Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde yaptığı koreografileri derledik. İşte dev derbilerde yapılan unutulmaz koreografiler...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





