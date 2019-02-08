Fatih Terimi yalnız bıraktılar! Eren geldi onlar gelmedi...

08 Şubat 2019, Cuma
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Fatih Terim'i yalnız bıraktılar! Eren geldi onlar gelmedi...
Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze töreninde futbol dünyasından önemli isimler hazır bulundu. Bizzat Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok da cenazeye katılırken, tecrübeli teknik adamın yetiştirdiği eski öğrencileri Terim'i yalnız bıraktı...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 10:32
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