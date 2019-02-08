Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...