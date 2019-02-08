08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:05
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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Yaptıkları sporun şanından mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçta PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe yeni tarzıyla görücüye çıktı.

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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Mbappe'nin formasının rengiyle aynı olan saçları beğenildi mi?

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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Tabi ki hayır!

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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi

Futbolcuların ilginç tarzları denince akla ilk gelen isimlerden biri Paul Pogba.

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