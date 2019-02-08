08 Şubat 2019, Cuma
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Futbolcuların ilginç tarzları görenleri şaşkına çevirdi
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:05
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