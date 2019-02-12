13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Devre arasında takımdan gönderilmesi konuşulan Younes Belhanda konusunda Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Belhanda'yı kazanmak isteyen Terim, taktik değiştirdi...

Giriş Tarihi: 12.02.2019 10:12
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Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

1.5 sezonluk Galatasaray performansında şut ve gol atamadığı için eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon karşısında hem iki gol attı hem de futboluyla farklılaştı.

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Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Belhanda'daki bu değişimde Fatih Terim ve ekibinin futbolcuyu daha değişik kullanma planının etkili olduğu belirlendi.

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Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Trabzon maçı öncesi daha fazla gol bölgesine gitmesi ve şut atması söylenen Faslı oyuncu, bu uyarılarla birlikte daha fazla sorumluluk aldı. İki gol attığı karşılaşmada dört farklı pozisyonda oynayan Faslı oyuncu, neler yapabileceğini gösterirken, eski günlerine döndüğünü ispatladı.

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Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Sarı-kırmızılı futbolcu bazen stoperlerin arasına gelerek 6 numara gibi oynadı ve oyunu geriden kurdu. Belhanda oyunun belirli bölümlerinde ise 8 numara oynayarak orta alana dinamizm kazandırdı.

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Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Faslı futbolcu 10 numara mevkiinde ise bugüne kadarki en iyi futbolunu sergiledi. Skora katkı yaptı, iki gol attı.

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