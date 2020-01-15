15 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncunun transferi için girişimlerine başladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 07:42
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Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor.

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Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı.

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Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

İtalyanlar, 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci darbe ise Jeison Murillo'dan geldi.

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Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

ROMA İLE MASAYA OTURDU

Radamel Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun, 'Celta Vigo ile anlaştığı' haberi şok etkisi yarattı.

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Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

İtalyan basını, başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.

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