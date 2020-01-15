Ersun Yanal'ın gözdesi Galatasaray yolunda! Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncunun transferi için girişimlerine başladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...