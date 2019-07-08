08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den şok mesaj! "Florya'ya gelmenize gerek yok"
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Nainggolan için teklif yapıldı... Fernando'nun Sevilla'ya transferinde son durumu ne? Bu sorular merak edilirken Fatih Terim'in sözleri gündeme bomba gibi düştü. Transferde yoğun bir çalışma içerisine giren Fatih Terim tarafından o futbolculara "Florya'ya gelmenize gerek yok. Transfer görüşmesi yaparsanız haber verin" mesajı iletildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 08.07.2019 11:22
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