09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak dejavu yaşadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 22:55
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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Sarı-kırmızılı takımda eksikler ve sakatlar olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Açıkçası bizim bu 3'üncü sezonumuz ve bu gibi hadiselere alışığız. Olmayan arkadaşımızın işini bir başka arkadaşımız görüyor, böyle de olmalı.

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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Cezamız var zaten bunu kabullenmek gerekiyor. Satmadan alamayacağınıza göre, nasıl bir halle bunu tamamlarız, ona bakıyoruz. Çok şükür şu ana kadar idare ettik. Donk-Marcao ikilisi stoperde, Ahmet ve Emin de arkalarında.

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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Stoper alsak iyi olurdu ama niye yok diye de söylenmiyorum. Takım oyununu geliştirdik. Onyekuru, Sekidika ve Sarracchi'yi aldık. Bu isimler bize hız ve güç katacaktır. Diğer oyuncularımız da fizik olarak bir noktaya geldiler.

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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Takım oyununu daha iyi oynuyoruz ve inşallah devam ederiz. Ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım demekten hoşlanmıyorum" dedi.

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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

"SARRACCHİ'NİN SAKATLIĞI BELKİ UZUN BİR OLMAYACAK AMA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Kasımpaşa mücadelesinin başında sakatlık yaşayan Sarracchi ile ilgili konuşan Terim, "Sarracchi ısınmada en az 10 kez depar yaptı.

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