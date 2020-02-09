09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın hafızasına kazınan, 35 yaşındaki eski futbolcu Wesley Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Hollandalı, futbol hayatını sonlandırmasının ardından kameralar karşısına geçti, çarpıcı itiraflarda bulundu. Ama bu itirafların hiçbiri Wesley Sneijder'in kilolarından daha fazla konuşulmadı. İşte Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in son hali...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 18:44
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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

2012-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, kritik maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

Aktif futbol hayatını sonlandıran Sneijder Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht isimli televizyona konuk oldu. Hollandalı yıldızın son hali herkesi şoke etti.

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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

İŞTE BAŞTA SNEIJDER OLMAK ÜZERE FUTBOLCULARIN DEĞİŞİMİ

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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