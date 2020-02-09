09 Şubat 2020, Pazar
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Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın hafızasına kazınan, 35 yaşındaki eski futbolcu Wesley Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Hollandalı, futbol hayatını sonlandırmasının ardından kameralar karşısına geçti, çarpıcı itiraflarda bulundu. Ama bu itirafların hiçbiri Wesley Sneijder'in kilolarından daha fazla konuşulmadı. İşte Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in son hali...
Giriş Tarihi: 09.02.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 18:44
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