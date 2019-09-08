08 Eylül 2019, Pazar
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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Kayserispor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray'da dördüncü hafta oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, takımın üç hafta sonunda istediği performansı göstermemesi sebebiyle radikal bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:26
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