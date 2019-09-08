08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Kayserispor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray'da dördüncü hafta oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, takımın üç hafta sonunda istediği performansı göstermemesi sebebiyle radikal bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 10:26
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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

Son şampiyon Galatasaray lige kötü bir başlangıç yaptı.

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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

Denizli deplasmanından puansız dönen sarı-kırmızılılar sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra sahasında Kayserispor'u yenen Cimbom ligin 4. haftasından itibaren farklı bir kimliğe bürünecek.

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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

Kadrosuna birçok dünya yıldızını katan sarı-kırmızılılarda futbolcular alışma sürecini atlatmak üzere.

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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

Milli arada da çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim de yeni taktikler üzerinde çalışıyor.

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Fatih Terim'den radikal karar! İç saha maçlarında...

İşte Fatih Terim'in rakiplerini yıkış planı...

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