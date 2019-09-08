Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao transferinin yankıları sürerken, Real Madrid'de gözden düşen bir diğer Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'e de kendisini bulması için Galatasaray'a gitmesi gerektiği yönünde bir çağrı geldi.