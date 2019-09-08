08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao transferinin yankıları sürerken, Real Madrid'de gözden düşen bir diğer Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'e de kendisini bulması için Galatasaray'a gitmesi gerektiği yönünde bir çağrı geldi.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 13:35
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Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Galatasaray'ın uzunca bir süredir gündeminde olan ve transferin son günlerinde kadrosuna katılan Radamel Falcao'ya yapılan karşılaşma töreni tüm dünyada gündem olmuştu.

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Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Sarı-kırmızılı futbolcu havalimanına iner inmez on binlerce sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılanmıştı.

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Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray, bu sezonki yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni organize etmiş, yine on binlerce taraftarın katılımıyla tören görsel şova dönmüştü.

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Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

İmza töreninin de yıldızı haline gelen Falcao'ya bu yapılanlar Kolombiya'da birinci gündem maddesi.

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Falcao'ya James Rodriguez çağrısı: Galatasaray'a götür!

Falcao için yapılan gösteriden çok etkilenen Kolombiya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Ivan Cordoba, bir süredir ortadan kaybolan James Rodriguez'e de Galatasaray'a transfer olmayı teklif etti.

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