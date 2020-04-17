17 Nisan 2020, Cuma

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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lige ara verilmişti. Takımlar bu süreçte gelecek sezonun kadro yapılanmalarını planlarken, gelecek ve gidecek isimlerini de netleştirmeye başladı. Belçika basını, '2020 yaz transfer sezonu transferleri' başlığıyla bir rapor hazırladı ve raporda Beşiktaş ve Galatasaray'ın bazı olası transferlerine de yer verdi. Peki takımlar hangi isimleri alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:21
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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, spor dünyasını da derinden etkiledi…

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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Birçok uluslararası ve yerel organizasyonlar ertelenirken ülkemizde de Süper Lig dahil birçok organizasyon süresiz bir şekilde ertelendi.

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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu erteleme sonrası çalışmalarına evlerinde bireysel olarak devam eden kulüpler, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda…

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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Transfer sezonunda perdenin açılmasına uzun bir süre olmasına karşın, transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmezken bir haber de Belçika'dan geldi.

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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Belçika kaynaklı haber sitesi 'voetbalbelgie.com' ülkenin en üst düzey ligi olan Jupiler Pro Lig için '2020 Jupiler Pro Lig yaz transfer dosyası' başlığıyla hazırladığı bir haberde Süper Lig için ortaya atılan transfer söylentilerine de yer verdi.

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