17 Nisan 2020, Cuma
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Transfer listeleri sızdı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lige ara verilmişti. Takımlar bu süreçte gelecek sezonun kadro yapılanmalarını planlarken, gelecek ve gidecek isimlerini de netleştirmeye başladı. Belçika basını, '2020 yaz transfer sezonu transferleri' başlığıyla bir rapor hazırladı ve raporda Beşiktaş ve Galatasaray'ın bazı olası transferlerine de yer verdi. Peki takımlar hangi isimleri alacak? İşte detaylar...
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