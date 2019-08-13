13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun

Ben Yedder, 40 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Fransızlar, yıldız oyuncunun, Cimbom'a gidişine izin verdi. Taraftarın yolunu gözlediği Falcao ile artık imzalar an meselesi...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
  • 1
  • 22
Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun

Radamel Falcao'nun transferinde her şey artık Galatasaray lehine işliyor.

  • 2
  • 22
Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun

Golcü oyuncuyla yapılan uzun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken gözler Monaco'ya çevrilmişti.

  • 3
  • 22
Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun

Falcao'nun yerini doldurmadan gidişine onay vermek istemeyen Fransızlar da muradına erdi.

  • 4
  • 22
Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun

Andre Silva, Mariano Diaz ve Dzeko ve Ben Yedder ile görüşen Monaco, Ben Yedder de karar kıldı.

  • 5
  • 22
Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör