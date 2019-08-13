13 Ağustos 2019, Salı
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Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun
Ben Yedder, 40 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Fransızlar, yıldız oyuncunun, Cimbom'a gidişine izin verdi. Taraftarın yolunu gözlediği Falcao ile artık imzalar an meselesi...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 08:09
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