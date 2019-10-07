07 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

Sezon başında yabancı sınırı sebebiyle ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmeyen Martin Linnes, devre arasında kadroya geri dönecek.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 11:25
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Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, bu süreçte Norveçli oyuncuyu İtalyan kondisyoner Bartali ile hazırlayacak.

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Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

Fatih Terim sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi.

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Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor.

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Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

BARTALI'DEN LINNES'E ÖZEL PROGRAM

Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak.

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Fatih Terim'den flaş Linnes kararı

İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

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