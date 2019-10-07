07 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi! Şok sözler
Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Ligin ilk 7 haftasında sadece 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekipte gözler Terim'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadeleden uzak ve isteksiz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan'ın Terim tarafından da beğenilmediği ve tecrübeli ismin üstünün çizildiği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:17
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