Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi! Şok sözler

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Ligin ilk 7 haftasında sadece 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekipte gözler Terim'e çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadeleden uzak ve isteksiz tavırlarıyla taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan'ın Terim tarafından da beğenilmediği ve tecrübeli ismin üstünün çizildiği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...