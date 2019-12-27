27 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim'den flaş karar! "Kampa gelmesin"
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 olan Galatasaray, bir yandan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir sol bek, kanat ve golcü transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 18:27
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