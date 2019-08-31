31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u Adem Büyük uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Zorlu mücadeleyi yorumlayan Fotomaç ve Sabah gazetesinin usta yazarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılıların transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao ile ilgili olay ifadeler kullandılar.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 10:48
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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

LEVENT TÜZEMEN: YANLIŞ KADRO

Belki klasik olacak ama deveye "Boynun neden eğri?" diye sormuşlar. Deve de "Nerem doğru ki!" demiş. Galatasaray'ın neresinden tutsan elinde kalıyor. Oyuncular birbirlerine yardım etmiyor. Başta Luyindama olmak üzere herkes kafasına göre hareket ediyor.

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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

Luyindama'nın rakibe hediye gol pası tam bir laubalilikti. Luyindama zeki bir oyuncu değil sadece gövdesiyle ve fizik gücüyle oynamaya çalışıyor. Luyindama kendini vazgeçilmez sanıyor.

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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

Toplama bir takım yapıp sahaya sürsen Galatasaray kadar kopuk, dağınık, düzensiz ve disiplinsiz hareket etmez.

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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

Galatasaraylı oyuncular zihinsel olarak travma yaşıyor. Diagne, arkadaşlarının rahat pas vermesi adına kendine pozisyon yaratması gerekirken çakılı kalıyor. "Ruh" gibi davranıyor.

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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

Çakılı oynayan Diagne'nin doğru bir kararla çıkarılıp çabuk oyuncu Emre Mor'un girmesi Galatasaray'ın etkili ve hızlı hücum yapmasını sağladı. Emre'nin kanat atakları Kayseri savunmasının dengesini bozdu.

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