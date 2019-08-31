31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u Adem Büyük uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Zorlu mücadeleyi yorumlayan Fotomaç ve Sabah gazetesinin usta yazarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılıların transferi için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao ile ilgili olay ifadeler kullandılar.
Giriş Tarihi: 31.08.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 10:48
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