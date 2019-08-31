Usta yazarlardan Fatih Terim ve Falcao için olay sözler!

LEVENT TÜZEMEN: YANLIŞ KADRO

Belki klasik olacak ama deveye "Boynun neden eğri?" diye sormuşlar. Deve de "Nerem doğru ki!" demiş. Galatasaray'ın neresinden tutsan elinde kalıyor. Oyuncular birbirlerine yardım etmiyor. Başta Luyindama olmak üzere herkes kafasına göre hareket ediyor.