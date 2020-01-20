İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

"KALABALIK OLAN MEVKİDEN 2-3 KİŞİYİ YOLLAYACAĞIM"

"Belki kalabalık olan mevkideki 2-3 kişiyi yollayacağım. Birkaçını yakında duyacaksınız. Bütçem 3-4 milyon inecek. İhtiyacım olan sol beke 1 transfer yapacağım. 1-3 milyon total bütçede indirim sağlamış olacağız. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu transfer etmiş olacağız. Diğer yerlerden de tasarrufa gitme imkanı sağlamış olacağız. Ama bu şekilde baktığımız zaman bize hiçbir şekilde manevra alanı verilmiyor. İnşallah tahkimde hak yerini bulur. Bu konu adli bir gözle ele alındığı takdirde bizim hakkımızın verilmesini ümit ediyoruz. Şu an için transfer yapılamıyor" dedi.