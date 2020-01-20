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İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya
Süper Lig'in ikinci yarısını galibiyetle başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalara tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Emre Akbaba, Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferide karşı karşıya gelen iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Napoli forması giyen yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. Son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:47
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