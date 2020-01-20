20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

Süper Lig'in ikinci yarısını galibiyetle başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalara tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Emre Akbaba, Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferide karşı karşıya gelen iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Napoli forması giyen yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:47
  • 1
  • 14
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla start alırken, takımlar 31 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

  • 2
  • 14
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

Takımlar oyuncu arayışlarını sürdürürken, sezonu zirvede tamamlamak isteyen iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde daha karşı karşıya geldi. Ocak ayının hızlı takımlarından olan ve Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Arda Turan sesleri yükselirken, teknik direktör Fatih Terim, yönetimin girişimde bulunmadıklarını açıkladığı tecrübeli futbolcunun transferine Yukatel Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamayla bir kez daha yeşil ışık yaktı.

  • 3
  • 14
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ise harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için transfer yapamıyor. Limit aşımı sorununa çözüm arayan ve bu doğrultuda birkaç oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Gaziantep FK maçının ardından transfer gündemiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • 4
  • 14
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

"RAKAMLARIMIZ ARTTI AMA..."

Koç yaptığı açıklamada, "Cuma günü TFF'ye bir saatlik bir sunum yaptık. Başvurumuz kabul edilseydi, bugün 40-50 milyon liralık bir harcama limitimiz olacaktı. Kesinlikle bize göre kabul edilmesi gereken kısım kabul edilmedi. Rakamımız arttı ama ne hikmetse daha önceki haklar tekrar hesaplanarak oradan düşürmeye gidildi. Anlayamıyoruz ve anlamakta güçlük çekiyoruz."

  • 5
  • 14
İtalyan basını açıkladı! Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya

"KALABALIK OLAN MEVKİDEN 2-3 KİŞİYİ YOLLAYACAĞIM"

"Belki kalabalık olan mevkideki 2-3 kişiyi yollayacağım. Birkaçını yakında duyacaksınız. Bütçem 3-4 milyon inecek. İhtiyacım olan sol beke 1 transfer yapacağım. 1-3 milyon total bütçede indirim sağlamış olacağız. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu transfer etmiş olacağız. Diğer yerlerden de tasarrufa gitme imkanı sağlamış olacağız. Ama bu şekilde baktığımız zaman bize hiçbir şekilde manevra alanı verilmiyor. İnşallah tahkimde hak yerini bulur. Bu konu adli bir gözle ele alındığı takdirde bizim hakkımızın verilmesini ümit ediyoruz. Şu an için transfer yapılamıyor" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör