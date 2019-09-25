Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılacak olan Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.