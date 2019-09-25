25 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılacak olan Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 13:25
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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Galatasaray, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Sarı-kırmızılı takımda derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Younes Belhanda'nın özel bir maske ile idmana katıldığı görüldü.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Antrenman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbiye hazır olduklarını dile getirdi.


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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim de basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

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Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!

Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

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