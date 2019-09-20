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Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Malatyaspor 11'i
Şampiyonlar Ligi A grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalana Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim rotasyona gidiyor. İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:29
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