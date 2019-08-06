Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Chelsea, Bakayoko'yu bonservisiyle göndermek istiyor

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için Chelsea'den oyuncunun haftalık 120 bin sterline tekabül eden maaşının önemli bir kısmını karşılamasını talep ettiği iddia edilmişti.