06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko, bir taraftarın "Galatasaray'a gel" mesajını beğendi.


Giriş Tarihi: 06.08.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 01:06
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Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Chelsea'nin 24 yaşındaki orta sahası Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Sarı Kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız futbolcudan taraftarı heyecanlandıran bir hareket geldi.

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Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Yıldız futbolcu, Galatasaraylı bir taraftarın "Galatasaray'a gel" mesajını beğendi. Bakayoko'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Chelsea, Bakayoko'yu bonservisiyle göndermek istiyor

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için Chelsea'den oyuncunun haftalık 120 bin sterline tekabül eden maaşının önemli bir kısmını karşılamasını talep ettiği iddia edilmişti.

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Bakayoko'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

İngiliz ekibinin ise öncelikli amacının futbolcuyu bonservisiyle göndermek olduğu kaydedilmişti.

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