25 Şubat 2019, Pazartesi
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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı
Fransa'nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın maskesini takıp telefon ve video konferans ile çok sayıda kişiyi milyonlarca euro dolandıran çete, Türkiye'den de kurban olarak işadamı İnan Kıraç'ı seçti.
Giriş Tarihi: 25.02.2019 10:55
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