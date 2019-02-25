25 Şubat 2019, Pazartesi

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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

Fransa'nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın maskesini takıp telefon ve video konferans ile çok sayıda kişiyi milyonlarca euro dolandıran çete, Türkiye'den de kurban olarak işadamı İnan Kıraç'ı seçti.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 10:55
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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

Fransa'nın Parsadan'ı veya Sülün Osman'ı olarak adlandırılan Gilbert Chikli'nin 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunu yönettiği ortaya çıktı.

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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

FİDYE OYUNU
2017'DE Ukrayna'da yakalanan Chikli'nin, 'Le Drian' maskesi takarak aradığı kişilerden "teröristlerin elinde olan Fransız gazetecilerin kurtarılması için fidye ödenmesi gerektiğini ancak devlet olarak bunu yapamadıklarını" belirtip, yardım bahanesiyle para aldığı öğrenildi. Chikli'nin ikna olmakta zorlananlar için ise Le Drian'ın bürosuna tıpatıp benzettiği bir mekandan Skype'la görüşme yaptığı anlaşıldı.

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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

ŞÜPHELENMEDİ
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve işadamı İnan Kıraç, mağduru olduğu dolandırıcılık çetesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şu anda tutuklu bulunan Fransız ve İsrail vatandaşı olan Chikli'ye 4.1 milyon euro verdiğini belirten Kıraç, şöyle konuştu:

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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

"Miktar 4.1 milyon euro. Bu, 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım."

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İnan Kıraç dolandırıldı! 4.1 milyon Euro kaptırdı

"Allah'tan yalnız ben değilim, yüzlerce kişiyi kandırmışlar. Çok da organizeler. Fransız dostlarıma sordum. Sefarete (elçiliğe) sordum. 'Aman!' dediler. Bu dolandırıcılık olayını artık sistem de biliyor. Türk yargısının da olanlardan bilgisi var."

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