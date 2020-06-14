Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücalesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Cimbom'un kaptanı Muslera kendisini acı içerisinde yere bıraktı ve ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in o görüntüsü ise olay oldu. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 22:14 ABONE OL