14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücalesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı. Cimbom'un kaptanı Muslera kendisini acı içerisinde yere bıraktı ve ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in o görüntüsü ise olay oldu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 22:14
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Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılıları yıkan bir sakatlık yaşandı.

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Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Çaykur Rizespor forveti Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, acılar içerisinde yerde kaldı.

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Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Sağlık ekipleri, Muslera'ya hemen müdahele ederken tecrübeli eldivenin sağ ayak bilenine saha içerisinde alçı yapıldı.

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Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!

Acılar içerisinde kalan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı Kırmızılı ekipte Marcao da hafta içerisinde antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

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