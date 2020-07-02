02 Temmuz 2020, Perşembe

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile sözleşmesi biten Arda Turan'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. Tecrübeli yıldız hakkında menajeri Ahmet Bulut flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:34
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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın 2 gün önce İspanyol devi olan sözleşmesi sona ermişti.

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

Şu anda serbest oyuncu konumunda olan 33 yaşındaki futbolcunun hangi kulübe imza atacağı merak ediliyor...

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli oyuncunun kariyeri ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

Menajer Bulut, "Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi. Görüştüğünüz kulüpler var mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

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Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...

Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz. Yakında transferi netleşir.

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